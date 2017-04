Locutor colombiano mandando um minuto de silêncio por Ricardo Oliveira, jogador do Santos. pic.twitter.com/LTTakAahBQ — Raphael Evangelista (@rapha_rge) 20 aprile 2017

Al Milan non ha lasciato il segno: doveva essere l'erede di Shevchenko. E invece... Meglio in Brasile, dove è riuscito a riconquistare la maglia della nazionale prima dell'esplosione di Gabriel Jesus. Ricardo Oliveira, ora 34enne, indossa la maglia del Santos e nell'ultimo match di Copa Libertadores, contro il Santa Fe, è stato protagonista di un episodio spiacevole.- Prima della gara ci sarebbe dovuto essere un minuto di silenzio dedicato a, ma lo speaker ha, clamorosamente, sbagliato: "Signori e signori, per favore vi invito al silenzio. Stiamo per osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Ricardo Oliveira, giocatore del Santos”Al momento il calciatore non si è accorto di niente, ma il video è diventato virale sul web.