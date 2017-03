Un passato al Milan molto difficile per Riccardo Saponara e un presente alla Fiorentina ricco di aspettative per lui. Il trequartista su Tuttosport ricorda l'esperienza in rossonero: "L'impatto fu duro: avevo poco più di 20 anni, venivo dalla B e da una piazza tranquilla come Empoli. Dopo tanta panchina e tribuna alla fine scoppiai e decisi di rimettermi in gioco. Devo sentirmi protagonista nella mia squadra, nel progetto di un club. Non credo si debba legare la carriera solo ai trofei. Siamo anche esseri umani, ci sono altre componenti che contano".



E sul presente aggiunge: "Mi porto dietro un'etichetta frutto di qualche prestazione e qualche esperienza che hanno fatto sorgere dei dubbi sul mio conto quella di un giocatore inadatto a certe piazze. Ma io non mi faccio influenzare da qualche diceria. La Fiorentina è la mia grande occasione e voglio godermela fino in fondo".