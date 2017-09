Riccardo Saponara continua ad alternarsi tra allenamenti in gruppo e sedute isolate: in definitiva, non è ancora recuperato. Ci sono alcuni miglioramenti ma solamente i test previsti tra oggi e domani sveleranno le sue reali possibilità di convocazione per la gara contro il Bologna, partita in cui vorrebbe esserci per tornare al 'Franchi' che l’ultima volta ha salutato con un gol, il 28 maggio scorso quando scese in campo con Federico Chiesa e Federico Bernardeschi nel "tridente del futuro". O almeno quello sperato. Le previsioni non inducono troppo all’ottimismo visto che, in questi mesi, Saponara non mai giocato un'amichevole. Lo riporta il Corriere Fiorentino.