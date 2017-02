Riccardo Saponara è stato il vero colpo dell'ultimo mercato da parte della Fiorentina. Il trequartista ha ripercorso la trattativa che lo ha portato da Empoli a Firenze: "E' stato tutto molto veloce, rapido - ha dichiarato Saponara a Il Tirreno - In realtà sapevo da qualche giorno di un possibile interesse della Fiorentina nei miei confronti, ma non credevo che sarebbe arrivata un'offerta né tantomeno che avrebbe portato a una mia cessione. Ma sono contento che l'Empoli mi abbia dato questa possibilità. Quando è arrivata l'offerta della Fiorentina ci siamo seduti tutti insieme attorno a un tavolo e ci siamo trovati d'accordo sul fatto che questa fosse la soluzione migliore".



​Poi ha aggiunto: "Cosa ho trovato a Firenze? Un affetto sorprendente, Già al mio arrivo mi avevano colpito i tanti e caldi messaggi sui social, ma sabato sono rimasto sbalordito dall'ovazione del Franchi al mio ingresso in campo. Mi sono guardato intorno e ho pensato “ma è per me?”. Ora dovrò ripagare tutta questa sfiducia e quella della società che ha deciso di investire su di me non certo nel periodo migliore della mia carriera. Fiorentina-Empoli? Sarà un'emozione immensa. Su questo non ci sono dubbi".