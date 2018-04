. E ce n'è tanto di amore in questa. "L'amor che move il sole e l'altre stelle" scriveva un fiorentino doc come, l'amore che (s)muove ogni cosa dimostra ora Riccardo. Che proprio ieri, su Instagram, ha postato una foto dell'esultanza viola all'Olimpico dopo la vittoria contro la Roma, accompagnando il tutto con le parole di Lorenzo- Lavola, mossa dallo spirito di gruppo e anche da qualcuno che, da lassù, veglia, protegge e indica la strada, qualcuno che se n'è andato troppo presto: 5 vittorie consecutive, 1 gol subito, 9 realizzati, e un Saponara che, in viola, non si era mai visto prima. Mai titolare in stagione. Poi, dalla sfida col, la prima dopo la morte di capitan, sempre titolare, sempre decisivo:con la squadra diche con il numero 8 titolare fa un gol ogni 50 minuti. Uncon il sorriso in campo, come lo si era visto troppe poche volte: si sentiva ai margini tra infortuni e scarsa forma; e, dopo l'addio di Astori, parole sue, ". E invece...Questo scriveva il numero 8 viola il 5 marzo, il giorno dopo la tragedia. E qualcuno deve averlo ascoltato: il cammino dell'ex, quello che aaveva scomodato paragoni con Ricardodopo la stagione da sogno del 2012/13 con i toscani, autore di, con quella leggera sensazione di vedere un talento unico e raro, si è improvvisamente schiarito. "Ho visto Davide nella camera ardente e mi è scattato dentro qualcosa., ho accettato il dolore e la mia fragilità, come non avevo mai fatto prima per paura di passare per un debole. Invece, mostrarmi per quello che sono mi ha reso più forte.E ora, Saponara, sta regalando il meglio di sé alla Fiorentina di Pioli, trovando freschezza fisica, con la testa libera di pensieri: una buona notizia per tutti, anche per la Nazionale del futuro, con il 26enne,(con 1,3 milioni di euro che andranno al), che sembra aver raggiunto la piena maturità. Una viola che vola nel ricordo del Capitano.@AngeTaglieri88