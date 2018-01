Trasformarsi davvero, questo è l'obiettivo di Riccardo Saponara. Come auspicato da Stefano Pioli alla vigilia della prima sfida del 2018, è l'uomo in più per la Fiorentina. Ha le capacità per far cambiare l’assetto tattico della squadra viola, mantenendo la solita spinta dalle corsie laterali, ma sfruttando anche il canale delle verticalizzazioni centrali per trovare il guizzo vincente. E poi perché la disponibilità piena del ragazzo nel ricoprire pure il ruolo di mezzala potrebbe offrirgli già un’occasione alla ripresa del campionato, complice il turno di stop imposto dal giudice sportivo a Veretout. Ha sei mesi di tempo per evitare di finire nuovamente sul mercato. Lo riporta La Nazione.