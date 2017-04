Joey Saputo sbarca a Bologna. Il derby con la Fiorentina è l'occasione per incontrare i Della Valle. Come si legge sul Corriere dello Sport, il patron canadese affronterà due questioni in particolare: lo stadio e il calciomercato. A fine stagione Dzemaili andrà al Montreal Impact e il ds Bigon sta già cercando un sostituto all'altezza. Poi c'è da parlare del contratto di Roberto Donadoni: l'allenatore ha un contratto fino al 2018, l'idea è di prolungarlo ma al momento nulla è stato ancora definito. Saputo e il tecnico rossoblù si vedranno, ma per un rinnovo (altri due anni fino al 2020) si discuterà presumibilmente solo a campionato finito.