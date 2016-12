Maurizio Sarri, nato a Napoli ma vissuto prevalentemente nei dintorni di Firenze, ha da sempre il cuore spaccato tra gli azzurri e i viola. Stasera guiderà proprio il Napoli nella “sua” Firenze e sarà certamente una serata particolare per lui, che sempre volentieri torna nella città in cui ha vissuto. Maurizio Sarri guarderà il “Franchi” dal campo dopo averlo guardato per anni dagli spalti, lo farà sulla panchina del Napoli ma entrando sul terreno di gioco darà un’occhiata anche a quella della Fiorentina. Infatti proprio il nome di Sarri è uno di quelli che circola maggiormente in casa viola per il dopo Sousa.



IL SOGNO DEI DELLA VALLE - Lui e Di Francesco sono sulla lista dei Della Valle con l’attuale allenatore del Napoli che non ha un rapporto idilliaco con De Laurentiis e a fine stagione saranno tirate le somme. E’ chiaro, comunque, che molto dipenderà dai risultati perché se il Napoli dovesse portare a casa una stagione sorprendente allora Sarri sarebbe blindato in Campania, in altre circostanze, invece, la panchina della Fiorentina sarebbe un’ottima occasione per non allontanarsi dalla Serie A. Certo Sarri ad oggi resta giusto un sogno per i Della Valle ma è comunque un nome tenuto in grande considerazione.