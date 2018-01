Non solo mercato e la gara contro il Bologna, ma anche l'ennesima polemica arbitrale e il susseguente messaggio sibillino contro gli arbitri. Al termine della partita vinta contro la formazione emiliana, infatti, l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa rispondendo apertamente alle polemiche nate per il rigore concesso su Callejon e quello non dato per il mani di Koulibaly. Sarri ha voluto attaccare ancora una volta la classe arbitrale parlando apertamente di "imparzialità impossibile".



L'ATTACCO - "La completa imparzialità non ci può esistere per gli arbitri. E' normale. Io quando allenavo in Serie A ad Empoli ho avuto la sensazione di subire dei torti quando affrontavo le grandi, ma questa sensazione contro il Napoli non l'ho avuta. Oggi ho avuto l'impressione che dal campo io davo rigore ed espulsione a velocità normale. In tv la trattenuta mi è sembrava una ingenuità più che altro, ma l'arbitro lo vede e lo dà. Il mano di Koulibaly non ci sta, è troppo vicino e lì non può sparire. Si entra in un campo minato, qual è la verità quella che si vede dal campo a velocità normale o quella della tv senza profondità? Speriamo che il Var diventi presto tridimensionale".