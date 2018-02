Maurizio Sarri furioso per la sconfitta interna contro l'RB Lipsia nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Il tecnico del Napoli critica severamente i suoi a Sky Sport: "Arrabbiato? Non è che si può prendere al 93' un gol così con i centrali che restano in area avversaria per due-tre minuti. Tutto quello che abbiamo fatto stasera non si può fare, partita deludente perché ci mancavano entusiasmo e certezze. Una squadra che non ha giocatori con il piglio giusto per i colori che rappresenta. E questo mi ha deluso.



Prestazione condizionata dalla corsa scudetto? No, la mentalità deve essere sempre quella giusta. Questa sera ho visto una squadra che ha giocato per lavoro, senza entusiasmo e fame e questo è un brutto segnale per la mentalità. Al campionato dobbiamo pensarci da domani, stasera siamo scesi in campo con la maglia del Napoli e dovevamo onorarla.



Sfilacciamento? Abbiamo scelto una squadra sbagliata per concedere spazi, abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare e che ci eravamo detti di non fare contro questo tipo di avversario. La sensazione è che questa squadra a livello di maturità sia ancora indietro e questa sensazione l'ho avuta fin dall'inizio, la serata mi conferma tutto e quand'è così diventiamo una squadra normale. Spero che la sconfitta ci sia d'aiuto.



Bene con il Manchester City, sottovalutato il Lipsia? L'RB Lipsia è secondo in Bundesliga, non si può pensare di sottovalutare un impegno del genere, sarebbe un doppio errore. Le due partite contro il City sono state fatte bene a livello di determinazione ed energie nervose, però sono state pagate con due pareggi in campionato. Questa squadra non ha la capacità delle grandi squadre di scaricare una partita e ricaricarsi subito per quella dopo.



Dato un alibi in conferenza? Io credo che i giocatori siano ragazzi intelligenti che non vanno presi in giro. L'obiettivo primario in questo momento è il campionato, qualunque altra parola sarebbe una presa in giro. Però bisogna capire che quando si va in campo in Europa bisogna fare prestazioni di livello. Questa sera ho avuto la conferma che dobbiamo ancora fare enormi passi avanti per diventare una squadra di mentalità vera".