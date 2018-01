L'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ha commentato ai microfoni di Premium Sport la vittoria per 2-0 ottenuta sul Verona: "Sappiamo che la Juventus ha anni di certezze: sappiamo che può chiudere tranquillamente sopra i 90 punti, mentre di noi non possiamo dire la stessa cosa. Oggi abbiamo fatto bene: abbiamo creato tantissimo senza mai perdere lucidità e senza concedere nulla agli avversari. C’è stata ottima applicazione, con giocate importanti e una grande mole di gioco creata".



L'ATTACCO - "Callejon e Insigne? Sono i giocatori che fanno la differenza, prima che le idee di gioco: il nostro compito è solo di metterli nelle condizioni migliori per esprimersi. Il digiuno di Mertens? Se gioca così, può anche non fare più gol per tutto l’anno: si è messo a disposizione della squadra".



MERCATO - "Se De Laurentiis cerca il nuovo Callejon? Se lo cerca già così forte e allo stesso tempo giovane, mi sa che dovrà spendere tanti soldi. Chi preferisco tra Verdi e Deulofeu? L’ideale sarebbe un giocatore con la tecnica di Verdi e la velocità di Deulofeu.”