Il Corriere del Mezzogiorno svela alcuni punti di attrito relativi al futuro di Sarri al Napoli: manca tra il tecnico e De Laurentiis l'accordo sull'ingaggio e sul progetto: "Sarri vorrebbe che gli investimenti del Napoli sul mercato s’avvicinassero a quelli della Juventus, con giocatori già pronti, acquisti importanti di 30-40 milioni di euro e non giovani talenti da valorizzare e far crescere in casa, non ha gradito la partenza di Reina, avrebbe desiderato che la società avesse provato a trattenerlo in virtù anche del suo peso nello spogliatoio"