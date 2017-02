Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa: "O si parla di Napoli-Genoa o si parla martedì del Real Madrid. Ho detto ai miei ragazzi di pensare solo a questa partita senza retropensieri perché come sempre succede con il Genoa é difficile. Va a duello uomo contro uomo in tutte le zone del campo. Ci vuole una lucidità enorme e la si trova solo sapendo che la gara è difficile. L'approccio è fondamentale".



Sarri prosegue: "Quanto è bello vedere giocare il Napoli? A Bologna abbiamo fatto una buona fase offensiva ma non difensiva. Abbiamo subito quattro palle gol. Gli errori che facciamo non sono tanti ma grossolani che ci costano cari. Juventus +9 nonostante il bel gioco? Non è pugilato, le vittorie ai punti non si prendono. Si vince sul campo. Possiamo essere esteticamente piu' godibili ma siamo terzi e quindi sono loro i piu' forti".



SUL PRESUNTO INCONTRO CON LA JUVE - In riferimento all'indiscrezione del quotidiano Il TempoO su un incontro Juventus-Sarri: "Un giornale dice addirittura ho già incontrato la Juventus, ma io parlerò con l'avvocato per capire se ci sono gli estremi per fargli causa. Essendo una notizia totalmente falsa valuterò se ci sono gli estremi".



A margine parla anche il responsabile della comunicazione Lombardo: "Ci sono gli estremi, valuteremo un risarcimento danni da dare poi in beneficenza".



SU PAVOLETTI - "Si allena con continuità, sta crescendo. Non è certo uno brillante e leggero che migliora in poche sedute, ma essendo forte fisicamente ha bisogno di più tempo. Avrebbe bisogno di minuti in campo, ma noi non possiamo sempre concedere minuti a chi non è ancora al top, ma sta crescendo".