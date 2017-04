Con 72 gol il Napoli ha l'attacco più prolifico del campionato in Serie A. Dopo il 3-0 nel posticipo a Roma con la Lazio, l'allenatore Sarri ha dichiarato: "Dybala? No grazie, mi tengo Insigne. Per me mercoledì ha giocato meglio dello juventino, poi è napoletano e mi piacerebbe diventasse la bandiera di questa squadra".



Chiaro messaggio al presidente De Laurentiis per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018 dell'attaccante, già a 14 gol in campionato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la trattativa va avanti ormai da dieci mesi senza che si riesca ad arrivare a un accordo. E la soluzione non sembra nemmeno tanto vicina. Insigne è determinato, così come non lo è mai stato finora. L’ultima proposta presentata dai suoi manager a De Laurentiis è stata di 4 milioni con i diritti d’immagine al 50%. Domanda respinta senza alcun ripensamento. E l’atteggiamento del presidente del Napoli sta indispettendo parecchio il giocatore che non ha alcuna intenzione di cedere alla società. Insigne è stato molto chiaro, ha spiegato che se dovesse andare via da Napoli di certo non sarebbe per colpa sua. L’impressione è che quanto prima De Laurentiis convocherà il giocatore e gli farà firmare il nuovo accordo, accettando le sue richieste, perché Lorenzo fa parte della storia del Napoli.