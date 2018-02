C'è una sorta di patto di ferro nel Napoli: è quello tra Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli. Il legame tra il tecnico ed il ds è talmente solido che, secondo l'edizione odierna de Il Mattino, rappresenta uno dei punti per la continuazione di questo ciclo. "Uno dei segreti del Napoli è proprio il connubio Sarri-Giuntoli, la capacità di ragionare in perfetta simbiosi ed è evidente che l'allenatore nel ciclo da continuare in azzurro vorrebbe sempre avere l'attuale ds come partner di lavoro: Giuntoli firmò per quattro anni e il suo contratto è in scadenza nel 2019 ma tenendo presenti gli elogi del presidente De Laurentiis il discorso sembra proprio destinato a proseguire per il futuro"