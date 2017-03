Per Maurizio Sarri è arrivata una toccata e fuga a Firenze per ritirare la Panchina d'Oro. Ma c'è porterebbe volentieri l'attuale allenatore del Napoli nel capoluogo toscano. Si tratta del direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, che avrebbe ben visto lo stesso Sarri sulla panchina viola. Solo che se al tecnico nomini Firenze e provi a chiedere se c'è la possibilità di allenare in città, lui strabuzza gli occhi e risponde diretto e secco: "Ho ancora tre anni di contratto col Napoli". In pratica c'è poco da sognare, meglio per la Fiorentina concentrarsi su obiettivi che possono essere raggiungibili come Di Francesco del Sassuolo.