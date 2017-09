A tutto campo. Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, presenta così la sfida di domani contro lo Shakhtar: "Posso confermarvi che il girone è molto duro. L'avversario di domani è forte, ha una rosa completa con giocatori completi, ma domani dobbiamo fare il nostro gioco col possesso palla e creare opportunità importanti. Faremo di tutto per vincere. Hamsik? Per me è insostituibile, ha una capacità di giocare tra le linee che non ha nessuno dei nostri centrocampisti. Per questo esce tutte le partite, è l'unico modo per farlo riposare ed averlo sempre a disposizione. Quando un fuoriclasse ha un momento poco brillante io lo faccio giocare e lo supporto ancora di più, solo così mi potrà dare il 101%. Callejon, Milik e Mertens, che giocarono l'anno scorso a Kiev, insieme anche domani? Possibile. Sono tre giocatori che possono giocare insieme. Insigne riposerà, non so ancora se lo farà domani o più avanti. Raiola dice che vado via da Napoli? Se mi trova lui la squadra (ride, ndr)... è una supposizione sua basata su qualche sua conoscenza del mercato, ma io in questo momento è l'ultima cosa a cui penso. Giocare in Champions è una soddisfazione enorme, poi abbiamo tante partite affascinante. Qui c'è da pensare partita per partita, non a giugno".