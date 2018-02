Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Premium dopo il successo della sua squadra contro la Spal: "Una risposta dopo la sconfitta in Europa League l’attendevo chiaramente. Abbiamo fatto bene, abbiamo preso la gara in mano da subito e poi ci siamo dimenticati di chiuderla. Abbiamo giocato su buoni livelli però non si può portare al novantesimo una gara giocata così con solo un gol di vantaggio.



Probabilmente non è proseguita la cattiveria giusta che abbiamo avuto nei primi venti minuti. Non avevamo il timore di riaprirla ma questo match mi ha ricordato quello dell’anno scorso col Sassuolo quando hanno fatto un tiro in porta e hanno pareggiato. E’ stato un errore non chiuderla, siamo stati troppo leziosi e a volte volevamo entrare in porta con la palla. Abbiamo gestito come se fossimo sul 3-0 ma siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Spal: la fase difensiva è stata fatta su ottimi livelli.



Le critiche dopo la sconfitta contro il Lipsia? Le polemiche non le ho sentite e non mi interessano. Mi interessa solo a mia squadra, non abbiamo snobbato l’impegno anche se abbiamo cambiato tanti giocatori. Ma tutte le squadre che sono in alto in classifica in campionato fanno il turnover in Europa League che è una competizione molto invasiva. E chi ha esigenze in campionato fa più turnover lì che in Serie A, viceversa chi è a metà classifica fa il contrario. Al di là della rotazione però mi aspettavo più entusiasmo dalla squadra ma questo è un problema che abbiamo da inizio anno. Questa squadra sembra pensare solo al campionato e facciamo fatica a trovare stimoli nelle altre competizioni".