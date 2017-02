L'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha parlato a Premium Sport al termine della gara col Genoa: "Loro sono partiti fortissimo e con tante pressioni nella nostra metà campo, che ci ha messo in difficoltà. Prevedevo che questa pressione calasse e nel secondo tempo abbiamo giocato da squadra matura. Questa partita rappresenta un passo avanti. A Madrid per giocare alla pari? É dura da dire ed è anche dura da prevedere. La squadra sta bene, ma c’è da vedere se siamo in condizione di giocare contro squadre di questo genere, da domattina studierò a fondo il Real, anche se c’è poco da studiare. Hanno valori assoluti di livello mondiale, dobbiamo andare con la convinzione di potercela giocare. Adesso abbiamo la giusta mentalità, sappiamo estraniarci dall’esterno e questa partita lo dimostra. I giocatori sono vogliosi di andare a vedere a che punto sono, confrontandosi contro certe squadre, ma nessuno ha la presunzione di essere come il Real. Zidane ha già iniziato a studiare il Napoli? Forse perché ha più tempo. Promettere ai napoletani di non tradirli? Io sono innamorato di questa città e sto benissimo qui, ma so anche benissimo che nel calcio non ci sono certezze. Dipendiamo sempre dai risultati".