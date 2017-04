La sfida tra Napoli e Juventus è pronta a infiammare il weekend di Serie A. In vista del big match, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, a partire dal grande ex della sfida, Gonzalo Higuain, che torna per la prima volta in città con la maglia bianconera: "E' un ragazzo a cui voglio bene, gli devo molto, ma ha una maglia di un colore diverso ed è un avversario. Non ho mai detto che passerà una brutta giornata al San Paolo, ma che era nostra intenzione farla passare alla Juve". Anche il nome di Massimiliano Allegri non desta polemiche: "A me non interessa vincere su Allegri, anzi mi è anche simpatico. Mi interessa fare una grande gara e vincere sulla Juventus. Su Allegri dico solo che è ovvio che le vittorie sul campo restano superiori ai premi".



FATTORE JUVE - Sulla doppia sfida, poi, dice: "Il nostro pensiero è su questa partita, non sulla prossima. La più importante è sempre quella più vicina". L'avversario è superiore, secondo l'allenatore partenopeo: "Se valutiamo i singoli episodi, essendo sempre terzi, pensi di poter essere più vicino, ma sappiamo che negli ultimi anni la Juventus è stata di un altro livello per forza tecnica, economica, politica, societaria. Se andiamo sul singolo episodio viene questo retropensiero". Politicamente in quale senso, però? "In tutti i sensi, in tutte le espressioni che possono portare punti ad una squadra. Anche politiche, di rapporti, ma l'aspetto principale è che loro sono i più forti tecnicamente".



RIENTRA REINA? - Il rientro di Pepe Reina è ancora in dubbio: "Ha questo problema al polpaccio, ha fatto lavoro differenziato, per noi è fondamentale, la decisione spetta a lui, spetta a lui dire se sarà il caso o meno". La partita di campionato può influire sul ritorno di Coppa Italia? "Non lo so, con un risultato netto può darsi, ma è una gara che partirà da situazioni diverse". Si può riaprire la corsa Scudetto? "Numericamente no, la Juventus in proiezione per il suo rendimento potrebbe perdere quattro punti. E' praticamente impossibile, poi c'è spazio alla casualità, ma non credo".