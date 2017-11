Dopo la vittoria di ieri sera contro il Milan, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni Rai: "Se stiamo imparando a vincere anche quando giochiamo male? A me piacerebbe giocare bene sempre e vincere sempre ma se devo scegliere tra le due preferisco vincere". In un attimo, con una frase, l'allenatore del Napoli ha spazzato via un paio d'anni di dibattiti, uscendo al tempo stesso da uno stereotipo. Intendiamoci, è un segno di maturità, di Sarri e di tutto l'ambiente partenopeo: vincere anche quando non si gioca benissimo è la strada per lo scudetto.



"Il Napoli ha vinto una classica partita da cammino scudetto. Cioè non bellissima ma doverosa", scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. E ha ragione. La ha detto anche Allegri, ce lo ha fatto vedere la Juve negli ultimi anni: portando a casa i tre punti nelle partite sporche, a maggio si fa festa. Non siamo ancora al motto "vincere non è importante: è la sola cosa che conti", ma la direzione è quella. Maurizio Sarri che diventa 'juventino' avvicina ancor di più il Napoli al sogno scudetto.