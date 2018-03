"Condizionati dal risultato della Juve? Quello che pensavo sul giocare dopo l'ho detto settimane fa, se lo dico adesso dò un alibi ai miei giocatori per una sconfitta ma non è giusto tirarlo fuori adesso". Così Maurizio Sarri dopo Napoli-Roma: "Abbiamo perso per demeriti nostri. Ho detto che non è una cosa normale settimane fa, dirlo adesso è inutile. Ora diventa un alibi per me ed i giocatori e non è giusto. Perso male? Avremo 2 giorni per pensarci, ma che non voglio seghe mentali su una prova forse sui nostri livelli abituali, perchè contro una squadra forte abbiamo tirato 27 volte e 15 nello specchio".