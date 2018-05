Secondo la Gazzetta dello Sport, i membri dello staff di Maurizio Sarri sono già al lavoro per imparare quanto prima la lingua inglese: si tratta di un altro indice di come il Chlesea sia sempre più vicino a strappare al Napoli il suo attuale allenatore. Una trattativa che deve concludersi in questo mese, con Abramovich che verserà la clausola di 8 milioni. De Laurentiis potrebbe anche non incontrare Sarri prima del termine della stagione.