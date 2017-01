Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro il Pescara: "E' la squadra che ci ha messo più in difficoltà quest'anno, l'ha fatto con noi, ma anche con Milan e Roma se ricordiamo le partite. Di quelle di bassa classifica è quella con maggiore palleggio e che crea più problemi. Dobbiamo fare una partita di livello e umiltà".



Sul ritorno di Maradona a Napoli: "Maradona secondo me sta bene dentro uno stadio.L'emozione in uno stadio è superiore di un teatro, penso che Diego abbia le chiavi del San Paolo, è il proprietario. Ci farebbe piacere vederlo, sarebbe emozionante".



Sulle scelte in attacco: "Pavoletti non è ancora una scelta, viene da una lunga inattività e ha fatto pochi allenamenti con noi e 10-15 minuti in Coppa. E' pronto per spezzoni, non ancora per partire titolare. Gabbiadini? Quando è stato chiamato s'è fatto trovare pronto. Per me non è cambiato niente rispetto a quattro giorni fa ed è tenuto in considerazione".



Su Milik: "Il ritorno è soltanto teorico, tra la guarigione e l'efficienza il passo è lungo, per ora non fa partitelle, si allena tatticamente e deve compiere ancora un percorso. Vediamo in quanto tempo si metterà al pari con i compagni. E' stato bravo e professionale nel recupero, ha grande dedizione e c'è fiducia anche in un recupero contenuto per vederlo in campo".



Sulla formazione: "Strinic ha avuto solo un inizio di crampi, è recuperato. Chiriches sta abbastanza bene, ha qualche piccolo fastidio, vediamo dopo se è completamente a posto".



Sul mercato e il futuro del Napoli: "La Befana è passata, Babbo Natale anche, non mi aspetto più un c***o (ride, ndr). Numericamente siamo la quinta forza del campionato, ma di certo non vogliamo arrivare quinti, così come in Champions non è detto che vogliamo fare la cenerentola e così come in Coppa Italia ci sono club più forti ma non è detto che non vogliamo arrivare in finale. I sogni dei tifosi sono anche i nostri".