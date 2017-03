La Panchina d'Oro appena vinta è un grande riconoscimento per l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri: "Una soddisfazione grande perché la giuria è composta dagli allenatori e questo non può che darti gioia e lustro, poi per andare avanti servono punti e non i premi. Comunque è una gratificazione personale fortissima e per una volta sono arrivato davanti ad Allegri. Sinceramente non me l'aspettavo perché in genere il premio viene dato a chi vince il campionato".



Su Napoli-Juventus in programma il prossimo fine settimana: "I valori della Juve sono altissimi e batterli sul campo è sempre molto difficile. Qualsiasi formazione riescano a mettere in campo rimane sempre la squadra più forte in Italia. Per le prossime stagioni non ci resta che sperare in un loro logoramento".



Intanto a Napoli ritorna Higuain: "Il nostro pubblico è sempre molto generoso. E' chiaro che ci sia stata rabbia nei suoi confronti ma derivata dalla gelosia e dal fatto che i nostri tifosi si siano sentiti traditi. Ma Gonzalo a Napoli ha fatto la storia e questo tutti dobbiamo riconosceglierlo".



Continuano le polemiche di Sarri nei confronti del calendario fatto dalla Lega Calcio: "Ho detto che il calendario non è stato fatto con grande perspicacia, perché si conoscevano le date delle squadre impegnate nelle coppe e sarebbe servito un occhio di riguardo nei loro confronti. La più penalizzata in questo senso però è stata la Roma e l'ho sempre riconosciuto".