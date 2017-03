Pralando in conferenza stampa, l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ha presentato così l'impegno che vedrà gli azzurri affrontare l'Empoli in trasferta. Inevitabile riparlare della Champions League e dell'eliminazione subita contro il Real Madrid.



SULLA CHAMPIONS - "Non mi interessa più, mi interessano solo le competizioni che facciamo. Siamo andati fuori con una delle squadre più forti. Se vince o meno non cambia nulla sul loro valore.



SU JUVE-NAPOLI - "Senza motivazioni non si va avanti. Al di là del loro amore per la squadra, mi piace il fatto che non hanno la presunzione di pensare che devono vincere sempre, anche se meritano di vincere per 2mila motivi. Questa sfida mi affascina. Il pubblico è umile, sa che vincere è difficile, ma meriterebbe di vincere".

SU HYSAJ - "Ripetersi da giovani è anche difficile, ha fatto gli Europei, la Champions, ha subito più stress rispetto all'anno scorso e l'ha pagato. Ci dimentichiamo che ha 22 anni e per la prima volta ha fatto certe esperienze. Fa parte della crescita".

SULL'EMPOLI - "Ripartono bene, conoscendoli dobbiamo dimenticarci le ultime 2-3 partite. Hanno la capacità di reagire che è impressionante e sarà difficile averla in mano perchè loro hanno comunque capacità di palleggio importanti".

NON POSSIAMO MIGLIORARE PIU' DI TANTO - "Ci manca qualcosa, ma i margini di crescita non sono più del 30% per una squadra come la nostra. Ci sono i dettagli individuali e collettivi, come l'alimentazione, il recupero infortuni, ora si sta lavorando anche su questi particolari. Per una squadra che ha fatto 82 punti, magari passando ad 89, significa diventare davvero competitivi".



IL TRIDENTE - "Nessuno sottolinea le difficoltà della partita, il Napoli non ha mai vinto ad Empoli. Nelle ultime due volte ad Empoli ha preso 6 gol. Conosco l'ambiente, che resta tranquilla ma reagisce, quindi troveremo un avversario applicato che ci complicherà la gara in maniera importante".



RESTO SENZA CHAMPIONS? - "Non saprei, mi volete far dire se rimango con o senza quel traguardo. Dico che il massimo della vita è lavorare con un gruppo che ti segue. Poi a tutti piacere vincere e guadagnare, ma la storia bella è l'altra. Resti con la Champions? Nessuno mi ha chiesto di Empoli-Napoli, è brutto".



OBIETTIVO - "Coppa Italia o secondo posto? Bah, da giovane mi piacevano le ragazze con i capelli ricci, poi ho sposato una rossa. Diciamo che voglio fare bene fino alla fine, mi piacerebbe perchè ci siamo confermati con tantissime problematiche in più. Se l'anno scorso avessimo avuto Coppa d'Africa, crociati, Champions, chissà quanti punti avremmo perso, quest'anno invece abbiamo contenuto grazie alla rosa. Ci sono le possibilità per il secondo posto, ci sono 10 partie, ma ci poniamo obiettivi settimanali e proviamo a raggiungerne più possibili".".



SU PAVOLETTI - "Si va a parlare di una punta con caratteristiche diverse, un po' lui deve abituarsi alla squadra, e la squadra dovrà abituarsi a lui. Sta crescendo di condizione, veniva da un momento travagliato con pochi allenamenti. Quando lui entra la squadra deve cambiare un po' pelle".