L'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Premium Sport la vittoria ottenuta sul Genoa che ha rilanciato la rincorsa scudetto degli azzurri sulla Juventus: "Siamo nettamente sopra a quello dove pensavamo di essere. Venivamo da due partite non vinte anche se contro l’Inter abbiamo fatto bene, contro una squadra forte alla quale non abbiamo concesso quasi niente. Molti hanno sottovalutato la nostra gara di Milano".



IL GENOA - "Anche questa era una partita difficilissima, bastava leggere le statiche del Genoa in trasferta. E’ una delle squadre che prende meno gol in trasferta in Europa: era palese che sarebbe stato un match complicato. Non abbiamo avuto un freno psicologico, il Genoa si è difeso benissimo e ripartiva molto bene. Abbiamo fatto bene nel finale del primo tempo e a sprazzi nella ripresa. La palla ferma era una delle poche soluzioni per segnare. Questa era una partita in cui occorreva pazienza perché il Genoa si chiude benissimo".



LA CORSA SULLA JUVE - "Che significato hanno i due punti dalla Juventus? Ci dicono che stiamo facendo bene perché gli scorsi anni in questo periodo la Juve aveva praticamente già vinto il campionato. Sarà difficilissimo questo finale di stagione".



DIPENDE DA NOI - "Napoli di nuovo padrone del suo destino? E’ difficile dirlo, fosse per me andremmo fino al palazzo a prendere il potere ma non è così semplice. Stiamo facendo un grande campionato, abbiamo l’onore di lottare con una squadra che di solito travolge tutto. Questo gruppo ha la migliore prestazione in una stagione della storia del Napoli e ha la seconda migliore prestazione in una stagione nella storia del Napoli. Intanto fissiamoci un traguardo intermedio che è quello di battere questo record".



PRIMA O DOPO - "Giocare dopo la Juve è stato un vantaggio? Questa volta è un eufemismo, abbiamo giocato dopo la Juve per nove volte di seguito. E se questa volta è stato un vantaggio, visto che la Juventus vince il 90% delle partite per 90 volte è stato uno svantaggio".



HAMSIK - "Le condizioni di Hamsik? Ha avuto un problema muscolare al flessore, a lui la sosta farà bene anche se per una squadra come il Napoli non è una sosta perché molti giocatori vanno via con le nazionali e spesso si stancano di più per i lunghi viaggi”.