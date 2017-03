Non appena vinta la 'Panchina d'oro' ovvero il premio come miglior allenatore della scorsa stagione, l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri ha detto: "I premi di solito non mi piacciono, perché sottraggono tempo al nostro lavoro. Ma in questo caso devo dire che mi fa particolarmente piacere questo riconoscimento perché a votare sono stati i miei colleghi e io, fino a cinque anni fa, lavoravo ancora a livello dilettantistico. Per questo premio devo ringraziare soprattutto due persone: Marcello Carli e Cristiano Giuntoli (rispettivamente direttori sportivi di Empoli e Napoli). Senza loro non sarei mai diventato l'allenatore che sono".