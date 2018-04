Maurizio Sarri, a Premium Sport, rivela così come non fosse per i tifosi della Juventus il suo gesto nel pre partita: "I tifosi della Juve non c’entrano niente, ho risposto a persone che ci stavano insultando e sputando perché napoletani. Mai mi sognerei di fare un gesto contro i tifosi della Juve. In albergo siamo stati con alcuni tifosi della Juve, abbiamo riso e scherzato. I tifosi non c’entrano niente”.