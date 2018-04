E' un Maurizio Sarri deluso quello che, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta per 3-0 subita contro la Fiorentina e che pregiudica il sogno scudetto facendo precipitare i partenopei a -4 dalla Juventus.



GLI ERRORI - "Ci siamo completamente persi di fronte all’avversità della partita, abbiamo perso sicurezze soprattutto dal punto di vista tattico. Poi dopo lo svantaggio siamo andati in default nervoso, la squadra ha cercato di reagire a livello di singoli ma ci siamo persi a livello di squadra".



LA FIORENTINA - "La Fiorentina ha fatto una prestazione di altissimo livello e noi, in una stagione in cui siamo sempre stati bravi a reagire alle difficoltà, oggi ci siamo persi. La mia sensazione è che ci siamo persi per eccesso, perché ognuno ha cercato la soluzione a livello individuale".



RIMONTE - "Siamo la squadra che ha fatto più rimonte in Serie A per cui non ci ritengo deboli, oggi abbiamo fatto una brutta prestazione. Su una singola partita possono incidere tantissimi aspetti, non so quanto ha influito la partita della Juve di ieri".



DEFAULT NERVOSO - "E’ inutile spendere energie di fronte alle partite degli avversari, oggi dal punto di vista nervoso abbiamo pagato l’avversità della nostra di partita. Poi se qualcuno dei nostri è entrato in campo con la negatività dettato dal risultato di ieri ha sbagliato anche l’approccio".



IL VAR - "L’espulsione con il Var? Rimanere in 11 dopo otto minuti era comunque meglio, perché non avremmo perso i riferimenti. Ma andava visto anche se avremmo reagito al doppio svantaggio”.



Poi in conferenza Sarri ha parlato anche del Sistema calcio della Serie A tirando una stilettata alla Juve: "La gente è disgustata? La passione si recupera pensando solamente al campo, non voglio pensare a null'altro. E' chiaro che vedere che in Inghilterra tutti gli anni vince una squadra diversa, che l'amore verso le squadre è in crescita, fa riflettere. Mentre da noi la situazione è diversa e il rischio è di perdere appassionati perché molti tifano squadre che sanno benissimo che non vinceranno mai. Impoverendo il sistema alla fine si impoveriscono anche i ricchi".