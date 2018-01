Andrea Sartori, capo della sezione sportiva di Kpmg, parla a La Gazzetta dello Sport dei fatturati delle big del calcio europeo: “Una delle principali sfide delle società calcistiche negli ultimi anni ha riguardato la sostenibilità dei loro business. Tutti i campioni nazionali inclusi nel report registrano un utile al netto delle tasse. Nonostante gli eclatanti trasferimenti e le crescenti spese per il personale, l’industria è diretta verso una direzione in cui essere profittevoli non è più una chimera. In questo scenario, i club che eccellono nella valorizzazione dei giocatori possono avere un vantaggio competitivo, come ad esempio Chelsea, Juve e Benfica grazie alle cessioni di Oscar, Pogba, Guedes e Lindelof.”