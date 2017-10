Brutte notizie per il Sassuolo in un momento già molto negativo per la squadra di Bucchi. Domenico Berardi si è fermato per una distorsione al ginocchio destro: un problema serio e non da poco, tanto che l'attaccante classe 1994 salterà certamente la sfida contro il Napoli e quella successiva contro il Milan. Protagonista di un lungo stop lunghissimo un anno fa, rischia di stare fermo almeno un mese.