Continuano le polemiche del post Sassuolo-Milan. Queste le parole del centrocampista neroverde Alberto Aquilani a Sky Sport: "Oggi è difficile parlare della partita non commentando gli errori arbitrali: hanno condizionato l'andamento della gara, sono stati clamorosi. In occasione del rigore, io non tocco assolutamente l'avversario; poi Bacca lo tira toccando il pallone due volte. Ma non solo: c'erano falli in area su Berardi e Politano. E' antipatico parlare di arbitri, ma è talmente clamoroso che oggi non si può non farlo".