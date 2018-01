Sassuolo-Atalanta 0-3 (primo tempo 0-1)



Reti: 30’ pt Masiello, 38’ st Cristante, 41’ st Freuler.



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan (30’ st Ragusa); Berardi, Falcinelli (10’ st Matri), Politano (44’ st Scamacca). All. Iachini. A disp. Pegolo, Lemos, Mazzitelli, Biondini, Sensi, Scamacca, Pierini, Rogerio, Cassata, Adjapong.



Atalanta (3-5-2): Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens (28’ st Hateboer); Cristante (45’ st Mancini); Ilicic, Cornelius (15’ st Petagna). All. Gasperini. A disp.: Berisha, Rossi, Orsolini, Gomez, Caldara, Melegoni, Mancini, Haas, Schmidt, Barrow.





Arbitro: Valeri di Roma (Santoro, Rocca, Ros)

Var: Manganiello

Avar: Vivenzi



Ammoniti:-

Espulsi: 50’ st Goldaniga (S)



Note: serata fresca e serena. Utilizzo del Var, per il terzo gol atalantino, per un tempo prolungato, sia telefonico che in presa diretta.



Recupero: 2’, 6’.