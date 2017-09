Il tecnico del Sassuolo Christian Bucchi parla in conferenza stampa in vista del Cagliari: "Hanno giocatori di qualità, capaci di spezzare gli equilibri. Sono una formazione quadrata, sanno difendersi bene e ripartire velocemente. Il Sassuolo? La squadra la sento mia dalla chiusura del mercato, il percorso ha bisogno di tempo. La Juventus non è il test migliore ma ha dato anche tante risposte. Schema? Il 3-5-2 è il più funzionale a oggi, dobbiamo dargli seguito. Ho giocatori che possono fare più ruoli e faremo anche turnover visto che tanti che si stanno allenando molto bene meritano spazio. Letschert? Dopo un anno di ambientamento, ha imparato l'italiano molto meglio ed è un passo in avanti. Capisce compagni e tecnico anche durante la gara, si è integrato crescendo sotto ogni punto di vista. E' giusto farlo giocare. Adjapong? Ha soli diciannove anni, talvolta può pagare l'inesperienza e forse il timore nei confronti di campioni che fino a poco prima vedeva soltanto in televisione ma si fa esperienza anche con gli errori".