Cristian Bucchi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di mercato: "Squinzi ci ha detto che vuole arrivare in Champions.... Per me è una grande responsabilità, capisco di far parte di una società molto ambiziosa e questo è ovviamente un grande stimolo. Nell'idea del nostro patron c'è questo desiderio, questo sogno di arrivare lì un giorno, intanto in questi anni ha gettato le basi e continua a farlo. Speravo - ha affermato - nel rinnovo di Acerbi è un giocatore importantissimo per noi, un uomo importante per lo spogliatoio, uno di quei leader che può darci davvero tanto. Domenico Berardi? E' uno di quei giocatori che ha fatto la storia del club in questi anni, ha vissuto la scalata dalla B, poi la Serie A, l'Europa League. E' arrivato in Nazionale, sta crescendo di pari passo con questa società, si è evoluto e secondo me ha ancora margini di miglioramento importanti. La speranza - ha concluso - è che possa far parte del Sassuolo anche in questa stagione".