Ospite degli Sportitalia Awards, l'allenatore del Sassuolo Cristian Bucchi parla alla tv ospite: "Ho grandissima voglia di ripartire, il tempo non basta mai e il calendario è sempre ricco, per fortuna ho una famiglia molto intelligente. Di Francesco? E' una eredità pesante la sua ma anche uno stimolo, provare a continuare nel suo lavoro provando a metterci qualcosa di mio. Defrel, Berardi e Acerbi? Io li terrei tutti, ma serve una triplice volontà: del tecnico, e c'è, dei giocatori e della società. Spero davvero rimangano tutti, ma vediamo cosa succederà. Con Domenico non ho ancora parlato, ho aspettato che finisse anche l'Europeo Under 21 e quando arriverà in ritiro ne parleremo".