Christian Bucchi ha parlato a Sky Sport della prossima stagione del Sassuolo e del mercato: ''Questi primi giorni sono serviti per conoscerci. Ho trovato un grande gruppo di ragazzi che hanno fatto un percorso molto lungo. ho trovato grande disponibilità nel lavoro e per ora è stato un piacere. Avremo tempo per migliorare. I giovani? Questa è la filosofia del Sassuolo, puntiamo su italiani che possano dare tanto per molto tempo e che possano unirsi ai senatori. Il centro sportivo è il più bel messaggio di lungimiranza. La proprietà è solida e ha grande stile, con la giusta voglia di crescere. La mentalità che Di Francesco ha trasmesso a questa squadra è ben delineata e io riparto da lì cercando di lasciare qualcosa di mio, portando novità che possano rappresentare un qualcosa di fresco e che sia da stimolo per i giocatori. Il mercato? Ho chiesto alla società di trattenere i giocatori, mi interessava più questo rispetto alle entrate. Qualcuno è andato via ma spero che gli altri possano restare qui per far bene e guadagnarsi qualcosa di importante, proprio nell'anno del Mondiale. Il regalo sarà quello di non perdere nessuno, ho chiesto questo alla società. Berardi e Politano, come Acerbi e Falcinelli ce li invidiano in tanti, hanno mercato, ma spero che possano restare. Approccio questa avventura con grande voglia ed entusiasmo e vorrò vedere questo anche nei miei giocatori''.