Cristian Bucchi, tecnico del Sassuolo, parla in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Milan: "Noi siamo sotto pressione per colpa nostra, perché non abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo una classifica non bella e non siamo stati all’altezza di questa rosa e di questa società. Abbiamo tante defezioni, gli episodi non aiutano, a Napoli abbiamo colpito due legni, c’era un rigore non visto su Cassata, anche se il rammarico non è aver perso a Napoli, è aver regalato due gol. Perdiamo sempre per errori clamorosi nostri, anche con l’Udinese, eravamo in possesso, abbiamo perso palla e preso gol. Domani vogliamo e dobbiamo far risultato, a prescindere dall’avversario che abbiamo davanti".



Sul Milan: "Il Milan è in difficoltà? C’è grandissimo rispetto per l’avversario, noi abbiamo tantissimi problemi, forse più del Milan, che è una squadra di grandissimo livello con grandi campioni e può tirar fuori una prestazione di altissimo livello in qualsiasi momento, l’avversario è uno stimolo a far risultato a tutti i costi davanti al nostro pubblico, direi che sia arrivato il momento"