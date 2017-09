Christian Bucchi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto al termine del match perso contro l'Atalanta. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due:



È rammaricato per questo risultato?



"Con grande onestà penso che oggi il pareggio ci sarebbe stato stretto. Non siamo stati abili a concretizzarle, per alcune imprecisioni nostre ma anche per una gran prestazione di Berisha. Il rammarico è quello di non aver concesso nulla, abbiamo giocato con grande ardore. Bene nel possesso palla, siamo in crescita".



Come sta Berardi?



"Berardi ha abituato tutti molto bene. Sta crescendo ulteriormente, credo che abbia le qualità per ricoprire tutti i ruoli. Ha libertà di svariare, ha messo due o tre volte i suoi compagni davanti al portiere. La dedizione lo ripagherà".