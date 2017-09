Prima vittoria in campionato per il Sassuolo di Cristian Bucchi, che dopo l'1-0 al Cagliari ha parlato in conferenza stampa: "Credo che i risultati nel calcio siano determinanti, noi abbiamo vinto la partita su tutti i punti di vista, levando al Cagliari le armi migliori. Siamo stati bravi a creare tante palle gol, rischiando fino all'ultimo per non aver chiuso il match prima. Nell'ultima azione è stato molto bravo Acerbi su Giannetti. Questo è un anno zero per il Sassuolo dopo l'addio di Di Francesco, dopo la chiusura del mercato ho cercato di trovare la quadratura migliore della squadra".