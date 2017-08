L'allenatore del Sassuolo, Cristian Bucchi, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-3 della sua squadra sul campo del Torino: "Il risultato è bugiardo, credo che la prestazione ci sia stata, ma ci sono mancate cattiveria e lucidità sotto porta. Nei primi venti minuti abbiamo concesso troppo al Torino, poi abbiamo schiacciato sull'acceleratore, battuto nove corner in poco tempo e queste sono occasioni che vanno sfruttate.

Peluso, Matri e Iemmello non convocati? La scelta è stata mia condivisa dalla società, non si deve guardare se servono o no adesso, ma ci sono situazioni da chiarire, nell'ambiguità bisogna prendere una linea, ho fatto una scelta, me ne prendo la responsabilità, sono ragazzi per bene ma ci sono situazioni di mercato che li riguardano, ritenevo più giusto lasciarli decidere con serenità. La parte finale non mi è piaciuta, credo che per i ragazzi ci fosse il rammarico di veder sfumare la partita, ma dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Spero che la sconfitta ci serva per migliorare e crescere e spero che la mia rabbia e la mia delusione ce l'abbiano anche i miei giocatori, questo risultato ci deve far male, non ci possiamo permettere di fare troppi errori e di non approfittare di quelli dell'avversario".