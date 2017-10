Cristian Bucchi, allenatore del Sassuolo, parla ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sulla Spal: "Non vincevamo da un po', questa partita aveva un peso importante per la nostra autostima. Dobbiamo abituarci a vivere questo campionato così. Lo spirito è quello giusto. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo segnato solo una rete. Vittoria importante per il mio futuro? Non lo so, non dipende da me. Io mi metto sempre in discussione. Ho sempre avuto grandi attestati di stima dalla società e dai calciatori".