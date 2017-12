Paolo Cannavaro, difensore del Sassuolo, all'ultima gara con la maglia neroverde, parla a Sky dopo il pareggio con la Roma: "Oggi me la sono goduta veramente, sono entrato in campo con la spensieratezza di chi sa di avere dato tutto al calcio. È stata una giornata fantastica per me, chiusa con un'ottima prestazione. Meglio di così non poteva andare oggi. Quando vedi le lacrime dei tifosi, vuol dire che hai fatto qualcosa di importante. Le lacrime dei miei compagni le porterò sempre nel cuore. Il mio obiettivo è quello di crescere e imparare il mestiere che vorrò fare in futuro. Ho sempre sognato di lasciare al calcio al top della forma, ringrazio il Sassuolo che mi aveva dato la possibilità di continuare ancora. Ho parlato con Hamsik, per me è stato un onore giocare con un campione vero come lui".