Paolo Cannavaro, difensore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport: "Facciamo allenamenti lunghi e intensi ma siamo qui per questo. Il trasferimento di Bonucci mi ha stupito, tra noi calciatori è stato come un fulmine a ciel sereno. Erano anni che non si vedeva un mercato del genere, ultimamente solo la Juventus faceva grandi colpi ma quest'anno il Milan ha fatto grandi cose. Aubameyang? Mio fratello l'avrebbe voluto ma ha comunque una squadra forte. Noi abbiamo cambiato l'allenatore e credo che dopo anni fosse giusto. La società ha deciso di non smantellare la squadra e questa è una cosa positiva. Berardi? Il Sassuolo non ha bisogno di vendere, questa società è ambiziosa e il presidente lo sta dimostrando. La Champions? Ci sono tante squadre con molta più qualità di noi: è un sogno. l'anno scorso è stata dura, abbiamo avuto tanti infortuni e siamo dispiaciuti per come è andata. Non si accontentiamo e vogliamo fare bene. Cambiare tanto non significa vincere, speriamo di essere protagonisti e tornare a essere l'ammazza grandi. Defrel? vorrei che restasse, ma quando si parla di offerte di grandi club è difficile dire no. Di Francesco? Ha già giocato a Roma e sa com'è l'ambiente. La differenza la fanno i giocatori, se lo seguiranno i giallorossi potranno fare grandi cose. Il Napoli? C'è poco da parlare per quel che riguarda l'ambizione di vincere. Gli azzurri hanno cambiato poco e questa può essere un'arma vincente".