Intervenuto a Premium Sport prima della sfida con la Lazio, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del momento dei neroverdi e del futuro di Domenico Berardi: "Abbiamo fatto buone gare fino alla sosta, ricadendo poi in un momento negativo. Incontriamo una squadra importante e dovremo dare il meglio per fare risultato. Il cambio di panchina ha portato prestazioni e risultati ma sappiamo che è un campionato difficile dove dovremo lottare fino alla fine. Non abbiamo un seguito importante di tifosi, che in certi momenti occorre. Ne abbiamo pochi e questo non ci aiuta, cerchiamo di fare un buon lavoro ma questo ci manca. Noi dobbiamo badare a noi stessi e non agli altri. Siamo consapevoli dei nostri mezzi ma dobbiamo lavorare e pensare anche alle partite successive. Avremo tempo per recuperare. Berardi in una big? Lo spero. Spero che faccia il salto in questa stagione, anche domenica scorsa ha fatto una buona gara e può mettersi in mostra come gli anni scorsi, per mettersi in mostra in un grande club. Per noi è un grande campione".