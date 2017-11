Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parla a Premium Sport prima della partita con il Milan: "Partita molto importante perché abbiamo necessità di punti e di una svolta che non è ancora arrivata. Bucchi tranquillo? Lo è sempre stato e lo sarà ancora, non abbiamo mai avuto dubbi su di lui. Sapevamo che con un allenatore nuovo avremmo avuto qualche difficoltà, mi aspettavo qualcosa in più dalla squadra e non solo dal mister. Berardi discontinuo? Non solo lui, abbiamo altri giocatori importanti per noi che vengono a mancare e quando lo fanno andiamo in difficoltà. Berardi è quello che può farci fare la differenza, mancando lui le difficoltà sono notevoli. A prescindere da queste assenze dobbiamo comunque pensare a fare bene. Falcinelli? Da lui ci aspettiamo gol, ma si è sbloccato domenica: siamo in carenza di gol non solo con lui ma anche con gli altri. Siamo partiti in salita ma dobbiamo mantenere lo spirito delle stagioni precedenti. Partita delicata per Montella? Abbiamo i nostri problemi. L'abbraccio con Montella? Ci si dà un in bocca al lupo entrambi. Speriamo che Vincenzo possa continuare. Berardi rimasto? Per chiudere un'operazione dobbiamo essere in tre, c'erano squadre che lo cercavano, abbiamo preferito trattenerlo per continuare in questo progetto e il giocatore aveva la volontà di rimanere. Non credo che lui non si senta pronto per una grande squadra, ma il legame con questa società è molto forte. Magari arriverà il momento di cambiare aria, ma il fatto che rimanga ci dà garanzie. Di Francesco? Abbiamo un grande rapporto con lui".