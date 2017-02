Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, parla ai microfoni di Premium Sport prima del match con il Milan: "Sicuramente l’inizio di stagione non è stato positivo, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo fatto l’Europa League che per noi è una soddisfazione. Dobbiamo essere contenti di questo. Giocare contro il Milan è una grande emozione, anche per me perché ho un ottimo rapporto con la società Milan e con Galliani. Dirigenti come lui non ce ne sono tanti in giro. La sua esperienza può essere di grande utilizzo e utilità per il mondo del calcio italiano. È una partita in famiglia quella di oggi, oggi quando è arrivato Galliani ha visto tutti questi bambini che hanno aspettato la squadra ed è un clima che dovrebbe esserci in tutti gli stadi. Oggi, comunque, vogliamo vincere".