Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parla ai microfoni di Premium prima del match con il Napoli: "Abbiamo diverse richieste per i nostri ragazzi, è così da anni e per noi è un motivo di grande orgoglio: significa che il lavoro svolto è stato positivo. Meglio avere questi problemi, che non averli. Di Francesco? Con lui abbiamo un rapporto eccezionale, vogliamo proseguire il nostro cammino assieme perché il mister è a capo del progetto tecnico che abbiamo in mente a lungo termine. Quindi dipenderà da lui, dalla sua volontà: ci incontreremo a breve, anche perché dalla sua scelta ne dipenderanno altre sui giocatori. Sappiamo che ha varie richieste che lo possono allettare: se lui ha le giuste motivazioni per continuare con noi, ben venga. Ma, senza di lui, il nostro progetto andrebbe avanti lo stesso. Berardi? È uno dei talenti più importanti del nostro calcio: noi non abbiamo necessità di fare cassa, quindi faremo le giuste valutazioni. Ha tante richieste, come le aveva l’anno scorso, quindi decideremo assieme a lui in armonia. Hai scommesso con me che Berardi andrà all’Inter (riferito al giornalista Bruno Longhi, in studio, ndr)? In questo momento la stai perdendo".