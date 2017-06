Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport per parlare del futuro di Domenico Berardi: "Berardi è richiesto da grandi club, ma non c'è niente di ufficiale. Dobbiamo capire la volontà del ragazzo, è ancora tutto da definire. L'anno scorso, per esempio, rimanemmo sorpresi quando non volle andare alla Juve perché era già tutto fatto, quest'anno speriamo prosegua qua, vorremmo farne una bandiera del club. Poi è normale ci siano altre società, e se lui avrà voglia di cambiare faremo le nostre valutazioni".